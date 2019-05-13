Двойные стандарты: российский газ ударил по Сербии

Запад оказывает давление на Белград из-за развития отношений с Россией и газовыми проектами Москвы. Об этом заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич в интервью телеканалу RT. По его словам, Белград уже привык, что Запад постоянно недоволен внешней политикой Сербии, но давление нарастает.

«Мы ввели безвизовый режим с Китаем – Запад против. Ввели его с Индией и Индонезией – Запад против. С Россией – опять против. Подписываем соглашение о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом – он также недоволен. При этом Западу не подходят ситуации, только когда Сербия налаживает отношения. Когда Хорватия, Венгрия и Германия имеют дружеские отношения с Китаем, Запад не возражает», – констатировал Дачич.

Глава сербской дипломатии также обратил внимание, что в отношении Сербии постоянно применяются «двойные стандарты». «Германия и северно-европейские страны могут использовать газ, поставляемый через «Северный поток», а сербам не нужно покупать российский газ – он на них негативно влияет! То есть, на немцев и других не влияет! Двойные стандарты. Мы с ними постоянно сталкиваемся», – подчеркнул министр.

Дачич также сообщил, что Сербия уже начала прокладывать на своей территории 400 километров газопровода «Турецкий поток», и выразил надежду, что «в Болгарии тоже все будет в порядке и препятствий не возникнет».

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 10.05.19

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