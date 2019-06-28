НАТО расширяет границы: военная база альянса появится в Черногории

Черногория готовится к созданию военной базы НАТО на побережье Адриатического моря. Как заявил президент страны Мило Джуканович, трансатлантические связи Подгорицы получат новое продолжение.

Джуканович подтвердил, что Черногория и США больше всего сотрудничают именно в рамках партнёрских отношений НАТО. «НАТО за минувшие семьдесят лет стал самым важным глобальным военным-политическим союзом, где Америка играет ведущую роль среди равноправных участников и несет особую ответственность за сохранение евроатлантических течений, которые выгодны всему миру», – заявил президент Черногории, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Предполагается, военная база НАТО будет создана в Ульцине. Парламент города уже принял решение уступить Вооруженным силам Черногории часть залива Валданос – территорию в 250 тысяч квадратных метров, которая по стратегическим документам значится перспективной для обороны страны. Правительство страны начало оформлять кадастровые документы. В том же районе, на другом участке земли уже установлены радарные объекты Управления морской безопасности, Управления полиции и Вооруженных сил Черногории.

Примечательно, что президент Джуканович известен выполнением всех американских рекомендаций: признал самопровозглашенную республику Косово, ввел Черногорию в НАТО, вопреки протестам населения страны, а также поддержал санкции против России.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

Подгорица. Другие новости 28.06.19

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