В Хорватии за неправильную парковку оштрафован пожарный, тушивший лес

В Хорватии возле города Шибеник оштрафован сотрудник противопожарной службы за неправильную парковку во время ликвидации лесного пожара. Сообщение об этом было опубликовано его коллегами в «Фейсбуке». Они утверждают, что у него была заметная официальная отметка на стекле, и автомобиль был припаркован на тротуаре перед зданием пожарной части.

«Благодарности никогда не заканчиваются, так что теперь мы благодарим полицейское управление Шибеник-Книн, оштрафовавшее нашего водителя Эди Микуландри, который провел 20 часов на тушении пожара и припарковался перед зданием нашей части, а его автомобиль имел специальное обозначение «пожарные 193». Спасибо, джентльмены! Мы также благодарим леди, которая сфотографировала машину и отправила в полицию фотографию и вызвала по телефону наряд», – прокомментировали случившееся пожарные.

Полиция подтвердила, что они получили сообщение от гражданки по поводу неправильно припаркованного автомобиля. «Полиция прибыла на место и выписала квитанцию о штрафе на автомобиль пожарного», – подтвердила пресс-секретарь полиции Шибеника Марица Косор.

Несколько граждан, прочитав сообщение пожарных в «Фейсбуке», выразили готовность заплатить этот штраф.

Шибеник, Катарина Лане

Шибеник. Другие новости 30.07.19

Сербии угрожает осеннее обострение: оппозиция готовит новую волну антиправительственных акций. / Черногорский курорт затопило фекалиями (ФОТО). / «Я не буду модным…» Президент Сербии сказал Путину спасибо. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»