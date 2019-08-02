Россия заинтересовалась боснийскими «Деспотами»

Боснийская военная фабрика начала поставки бронетранспортеров «Деспот» полиции Республики Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины. В такой технике также заинтересована Россия, которая является мировым лидером по производству многоцелевых мобильных бронеплатформ.

Как сообщил телерадиокомпании РТРС директор боснийского предприятия Славенко Ристич, два бронетранспортера «Деспот» сегодня уже будут переданы полиции, всего министерству внутренних дел Республики Сербской передадут восемь машин.

Ристич также сообщил, что в числе заказчиков «Деспотов» есть Намибия. Россия и Израиль проявили интерес. С этими странами, а так же с Танзанией и Ганой, сейчас ведутся переговоры о поставках.

«Деспот» – это четырехколесный полноприводный бронетранспортер, предназначенный для выполнения полицейских и военных задач.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 02.08.19

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