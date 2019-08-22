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Четверг, 22 августа 2019, 13:25 мск

Новости Балканы

Хорватские националисты «прессуют» сербское население

В Хорватии активизировались радикальные националисты, совершая нападения на сербское население. В городе Книн неизвестные в масках, вооружённые ножами и мачете, напали на кафе, где сербы смотрели футбольный матч, передает «Балканист.ру».

Инцидент произошел в кафе «Баффет Петко» во время матча футбольного клуба «Црвена Звезда». 15 человек в масках с ножами и мачете ворвались в помещение и напали на сербов, смотревших матч по телевизору.

В кафе также находились женщина и девятилетний ребенок. Женщине порезали ногу, владельца кафе ударили по голове бутылкой, ребёнок также пострадал. Всего в больнице оказалось пять человек. Нападавших разыскивает полиция.

Похожий инцидент произошёл в другом городе, где группа неизвестных также зашла в кафе и начала оскорблять сербов, смотревших матч.

Рассматривается версия, что эти два события могут связаны.

Загреб, служба информации РИА «Новый День»

Загреб. Другие новости 22.08.19

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