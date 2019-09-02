Трамп решил заняться Балканами: плотно

Назначение специального представителя США по Западным Балканам заместителя помощника госсекретаря США по Европе и Евразии Мэтью Палмера может свидетельствовать о том, что глава американского Белого дома Дональд Трамп решил плотно заняться Балканами. Одно из решений Вашингтона может заключаться в нормализации отношений Сербии с самопровозглашенной республикой Косово. Такое мнение высказал известный российский политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

По его оценке, добиться этого можно только путем достижения территориально-этнического компромисса между Белградом и Приштиной, о чем последний год активно ведутся переговоры. Предложения по косовско-сербскому «разграничению», состоящие в том, чтобы Белград вернул под свой фактический контроль населенные сербами районы на севере Косово, в обмен передав Приштине два албанонаселенных района на юге Сербии, как любой настоящий компромисс, имеют достаточно противников как среди сербов, так и среди албанцев-косоваров.

При этом эксперт в своей статье в «Московском комсомольце» обратил внимание, что Косово – святая земля и символ сербской государственности – по Конституции является неотъемлемой частью Сербии. Об этом же говорится в известной резолюции 1244 Совета безопасности ООН, принятой по итогам агрессии НАТО против Югославии в 1999-м.

Но при этом фактически последние 10 лет Белград никак не контролирует мятежную провинцию, провозгласившую свою независимость. Количество государств, признающих Косово, балансирует на грани чуть более половины от общего числа стран-членов ООН и последнее время постепенно уменьшается стараниями МИД Сербии. Последними отозвали признание независимости Косово ряд африканских стран.

Для «бетонирования» «порохового погреба Европы» (как называл Балканы Уинстон Черчилль) необходимо достижение долгосрочного сербско-албанского, христианско-исламского мира. Оно возможно только в случае снятия противостояния вокруг Косово. Этот непреложный факт одинаково хорошо понимают в Белграде, европейских столицах и Анкаре, активно участвующей в делах региона. Целый клубок геополитических и экономических вопросов многих стран спрятан на Балканах, считает Бондаренко.

При этом эксперт отметил, что здесь же завязаны интересы энергетической и международной безопасности Европы. Это касается, в том числе, транзита российских энергоресурсов в обход Украины через вторую нитку «Турецкого потока» для европейских потребителей (который может начаться уже в следующем году), и перспективное продолжение «Шелкового пути» для китайских товаров на европейские рынки, и точка взаимодействия мировых религий – ислама с христианством и католицизма с православием, и место борьбы с международным терроризмом. Ведь не куда-нибудь, а именно в Косово вернулись боевики вместе со своими семьями из Сирии, которых заботливо весной перевез американский военный самолет.

Многие похожие проблемы есть и в других тлеющих точках Европы – от Донбасса и Приднестровья до Северного Кипра. Но в таком концентрированном виде – только на Балканах. Пересматривающие в ежедневном режиме историю Второй мировой войны европейские политики должны помнить о том, с чего все началось накануне Первой мировой. Иначе риск повторения трагедий ХХ века может оказаться более чем реальным, считает Бондаренко.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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