«Пчелы против меда»: как Хорватия «победила» нацизм

На памятных мероприятиях в Польше, посвященных 80-летию начала Второй мировой войны президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович выступила с заявлением, которое изумило бы немецкого фельдмаршала Кейтеля, который подписывал документы о безоговорочной капитуляции. Ходит легенда, что он был так удивлен, увидев в зале французскую делегацию, что воскликнул: «А эти что, тоже нас победили?», пишут «Аргументы и факты».

Издание отмечает, что Грабар-Китарович пошла дальше. «Хорватский народ, учитывая общее количество населения, внес самый большой вклад в антифашистскую борьбу в Европе: в ней приняло участие более полумиллиона хорватских граждан», – цитирует ее слова «АиФ». Газета подчеркивает, что в Хорватии, разумеется, были те, кто сражался с фашизмом, однако они воевали в Народно-освободительной армии Югославии под командованием Иосипа Броза Тито, и считали себя югославами – так что хорваты, воюющие против нацизма, сравнимы с историей о пчелах, сражающихся против меда. Именно хорватские деятели, которых называли усташи, прославились сотрудничеством с нацизмом и ужасающе жестокими карательными акциями.

Третий рейх вторгся в Югославию весной 1941 года, и уже 10 апреля хорватские националисты во главе с Анте Павеличем объявили о создании Независимого государства Хорватия. В июле того же года генерал вермахта Эдмунд Гляйзе-Хорстенау сообщил верховному командованию в Германии о злодеяниях усташей, за которые могут сделать ответственной немецкую армию.

В феврале 1942 донесение о зверствах усташей получил Генрих Гиммлер. «Усташи творят свои бесчинства самым зверским образом не только против мужчин призывного возраста, но в особенности против беспомощных стариков, женщин и детей. Количество православных, которых хорваты убили или садистски замучили до смерти, достигает трёхсот тысяч», – говорилось там.

Частью госполитики Хорватии стал геноцид сербов, евреев и цыган, причем об этом прямо заявлял один из лидеров режима Миле Будак, обещая найти три миллиона пуль для представителей этих национальностей. До сих пор точное число жертв режима в Хорватии неизвестно – по некоторым подсчетам, эта цифра составляет от 200 000 до 800 000 человек. 400 000 сербов были изгнаны со своих земель.

В Хорватии были сфомированы силы самообороны, которые воевали на стороне Третьего рейха. В 1944 году они объединились с милицией усташей в Хорватские вооруженные силы и насчитывали около 200 000 человек. В начале мая 1945 они бежали в Австрию и попытались сдаться союзникам, но отдельные группировки сопротивлялись до середины мая.

Однако, как отмечает издание, это не все: в июле 1941 года гитлеровцы создали из верных хорватов формирование, включенное в структуру вермахта – 369-й усиленный хорватский пехотный полк (Хорватский легион), в который вошли хорваты и боснийские мусульмане. Легион воевал на советско-германском фронте и был разгромлен в январе 1943 года под Сталинградом. В том же году рейх сформировал 369-ю пехотную дивизию из добровольцев-хорватов, националистов-усташей, и направил ее на территорию Югославии – участвовать в карательных операциях. Она капитулировала только 15 мая 1945 года. Ее командир Фриц Найдхольдт получил смертный приговор в суде в Белграде.

Кроме того, хорватские добровольцы вошли еще в две дивизии вермахта: 373 и 392 («Голубую»), а также в Хорватский авиационный легион и Хорватский морской легион, которые воевали на советско-германском фронте.

Хорваты составили и 13-ю горнопехотную дивизию СС «Ханджар», которая участвовала в карательных акциях против мирного населения, а на оккупированной территории Югославии была создана хорватско-немецкая полиция.

После событий 1945-го многие хорватские военные преступники получили заслуженные приговоры. В частности, Мирослав Филипович – комендант лагерей смерти Ясеновац и Стара-Градишка по прозвищу «Дьявол из Ясеноваца», был приговорен к смерти и повешен.

Однако после распада Югославии нацистских пособников стали не только оправдывать. но и возводить в ранг национальных героев. Если Европа продолжит переписывать историю, отмечает «АиФ», то такими темпами скоро борцом с нацизмом там объявят Адольфа Гитлера.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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