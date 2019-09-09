Церковь Черногории благословила народ на борьбу с НАТО: правительство страны отдает православные святыни оккупантам

Правительство Черногории, вопреки протестам местных жителей и общественных организаций, приняло решение о создании военного полигона на горе Синяевина, где находится православный храм святого Василия Острожского Чудотворца, который в народе называют церковь Ружица.

Митрополит Приморско-Черногорский Амфилохий обрушился с жесткой критикой на правительство и обвинил президента страны Мило Джукановича в том, что он отдает святую гору «оккупантам и наследникам нацистов». Как считает священнослужитель, «военный полигон уничтожит святую гору и отравит уникальную природу, которой славится это место на севере Черногории».

«Власть намерена всю святую гору отдать в руки наследникам наци-фашистов, которые уничтожат и осквернят это место. Косово и Метохии уже отравлены ураном, то же самое правительство допустит и здесь – позволит отравить землю и воду на Синяевине. Хочет отдать ее оккупаторам, чтобы те сделали тут полигон для своих преступлений. Я благословляю народ встать на защиту этой земли, не допустить превращения этого места в источник зла, наподобие «Бондстила». Бесчестно устраивать тут военный полигон, на этом месте звучит святая истина Божья!» – заявил митрополит.

Комментируя планы черногорских властей, лидер движения «Заветники» Стефан Стаменковски подчеркнул, что Черногория, став частью НАТО, перестала быть самостоятельным государством. «Этот закон – доказательство послушности и верности. Власть закрыла глаза на мнение народа, который противится прибытию НАТОвской своры», – считает сербский политик.

Аналитик по вопросам вероисповедания Желько Иняч полагает, что на этом полигоне будут проводиться совместные учения. «Народ знает, что ничего хорошего там происходить не будет. Там будут устраивать военные учения с хорватами и албанцами. Голос сербской православной церкви в данном случае – это голос нашего народа», – сказал он.

Так или иначе, мнение народа в Черногории уже давно не аргумент для правительства страны. Пресс-секретарь оппозиционной партии «Новая Сербская Демократия» Марко Ковачевич со своей стороны напомнил, что премьер-министр Черногории Душко Маркович недавно сам говорил, что его кабинет министров признал независимость Косово, вопреки мнению 80% населения, которые были против этого решения.

«С Синяевиной и военным полигоном, который они хотят там сделать, повторяется эта история, когда законы принимаются вопреки воле народа. Армия Черногории не настолько велика, чтобы использовать такой большой полигон. Нам ясно, что это будет построено для НАТО, для тех, кто в 1999 году бомбил Сербию и Черногорию, и эти силы, где бы ни находились, всегда уничтожали все вокруг себя», – констатировал Ковачевич.

Оценивая эту ситуацию, священник сербской православной церкви в Черногории отец Мияйло Бацкович также обратил внимание, что черногорские власти всегда идут против воли народа. «Те, кто приватизировал и уничтожил всю страну, сейчас хочет отобрать у нас наши богом данные святыни», – заявил он.

Предполагается, что территория военного полигона и стрельбища на горе Синяевина составит 7 500 гектаров, включая территорию, где находится православная церковь.

Подгорица, Катарина Лане

Подгорица. Другие новости 06.09.19

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