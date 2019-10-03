Политический прецедент: Сербию впервые пригласили на саммит стран Центральной Европы

Сербия впервые приглашена на заседание Вышеградской группы государств – Польши, Чехии, Словакии и Венгрии, что, судя по словам дипломатических источников, стало политическим прецедентом. «Это можно расценивать как проявление готовности Вышеградской группы к диалогу и сотрудничеству с Сербией», – пишет сербское издание «Блиц».

Вышеградская группа – это Евросоюз в Евросоюзе. Без этой группы государств ничего не решается, и каждый их шаг обоснован теми или иными соображениями, касающимися вопросов внешней политики или экономики, говорится в статье.

Президент Чехии Милош Земан во время визита в Сербию две недели назад пригласил Александра Вучича принять участие в саммите, который открывается сегодня в резиденции чешского президента. Это произошло в момент, когда на повестке дня в Чехии встал вопрос оправданности признания суверенитета самопровозглашенной республики Косово. Хотя на Вышеградском саммите действует негласное правило не обсуждать вопросы, по которым у участников диаметрально противоположные взгляды, все же дипломаты не исключают, что во время заседания участники коснутся косовской проблемы.

«Действия Земана невозможно предсказать. Его заявление о том, что Чехия будет пересматривать признание, взбудоражила общественность. Теперь все ждут продолжения», – пишет «Блиц».

Как предполагается, в рамках саммита президент Сербии Александр Вучич примет участие в конференции «Евросоюз и Западные Балканы», где будут выступать участники Вышеградской четвёрки – президенты Чехии, Словакии, Польши, Венгрии. Кроме того, в качестве гостя приглашён так же глава Словении Борут Пахор.

Прага, Катарина Лане

Прага. Другие новости 03.10.19

Давление, шантаж и угрозы: громкий политический скандал в США может аукнуться на Балканах. / «Вопреки тем, кому это мешает»: президент Хорватии не хочет уходить со своего поста. / Вопреки препонам Запада: Совбез ООН заслушает доклад по косовской проблеме. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»