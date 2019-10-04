Сербские радикалы заступились за Россию в ПАСЕ

Обсуждение летних протестов в Москве в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) прошло на антироссийской волне – представили ряда государств обвиняли Москву в нарушении демократических стандартов, а некоторые сожалели о возвращении российской делегации в Страсбург. Как пишет газета «Коммерсантъ», правомерными действия российских сластей счел лишь зампред Сербской радикальной партии Александр Шешель.

Издание отмечает, что Шешель стал единственным, кто выступил в поддержку российских властей. Депутат сербского парламента, в частности, подчеркнул, что «протесты [в Москве] были не мирными, а насильственными,– заявил Шешель на русском языке.– Полиция отвечала в соответствии с законом. Хочу спросить: когда будут обсуждать права французских граждан? Агрессивное меньшинство, финансируемое из-за рубежа, протестует в Москве. А во Франции протестовала вся страна».

При этом, как пишет газета, дискуссия не привела к какому либо-либо однозначному выводу – как только последний докладчик закончил говорить, модератор объявила тему нового обсуждения: «Акушерское и гинекологическое насилие».

Стоит отметить, что на «полях» ПАСЕ Шешель и председатель Белградского комитета Сербской радикальной партии Милан Дамьянович встретились с представителями российской делегации, в составе которой был вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

«Наше сотрудничество искреннее, братское, таким останется и в будущем. Сербская радикальная партия стремится выстроить дружественные отношения со всеми российскими партиями на высоком международном уровне. Наши российские коллеги-парламентарии всегда поддерживали нас в международных вопросах, особенно по проблеме Косово и Метохии, а мы, сербские радикалы, в ответ стараемся протянуть руку помощи России в парламенте Совета Европы. Господин Толстой сообщил, что ценит это, как и остальные представители политической жизни Российской Федерации», – отметил Дамьянович и опубликовал в соцсетях фотографию встречи «С русскими братьями!»

Страсбург, служба информации РИА «Новый День»

Страсбург. Другие новости 03.10.19

Шеф сербской дипломатии: Путин бы спас Югославию от разгрома. / Албанцы закрыли Косово для сербских госслужащих и журналистов. / В Германии косовары задержаны за убийство сербов. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»