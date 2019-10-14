Как и обещали: сербская часть «Турецкого потока» будет завершена к концу года

Сербская часть газопровода «Турецкий поток» будет завершена к концу года. Об этом сегодня сообщил президент Сербии Александр Вучич в ходе переговоров с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко.

Отвечая на вопрос спикера верхней палаты российского парламента, будет ли завершен проект в срок и есть ли какие-то вопросы к российской стороне, Вучич, в частности, сказал: «Дорогая Валентина Ивановна, мы все закончим, как мы вам обещали, – до конца года. Но я думаю, что болгары так не сделают».

«У нас хорошее сотрудничество с Венгрией, и надо сделать все по поводу газохранилища «Банатски двор». И этот процесс надо ускорить. У нас нет других вопросов, которые были бы открыты», – подчеркнул сербский лидер, передает «Балканист.ру».

Ранее Вучич заявлял, что Сербия планирует в три раза увеличить закупку российского газа до 6-7 млрд кубометров, в том числе через «Турецкий поток». Сербия начала строительные работы на своем участке газопровода, не дожидаясь завершения работ на болгарском участке. Прокладкой в Сербии трубопровода от границы с Болгарией до границы с Венгрией занимается совместное предприятие «Газпрома» и «Сербиягаза» – Gastrans d. o. o. Novi Sad. Согласно озвученным планам, сербский участок «Турецкого потока» начнет работу до конца апреля 2020 года.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 14.10.19

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