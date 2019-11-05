«Насилие над моралью»: ЛГБТ-община устроила провокацию против черногорского митрополита

Черногорская ЛГБТ-община объявила о первом крещении транссексуала в православном соборном храме Святого Воскресения. Представители нетрадиционной сексуальной ориентации уверяют, что обряд прошел некий Вук Аджич, и якобы это было сделано по благословению митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия.

Как сообщается, Вук Аджич, который по паспорту еще остается с женским именем Милена, пришёл на таинство крещения в народной одежде. «Сердце моё полно эмоций, надеюсь остаток жизни провести с гордо поднятой головой», – заявил трассексуал на своей странице в «Фейсбуке» после «обряда».

Источник: «Фейсбук»

Председательница ЛГБТ-сообщества Черногории Бояна Йокич назвала это событие историческим и поблагодарила православную церковь за толерантность.

Однако Митрополия Черногорско-Приморская не подтвердила факт крещения транссексуала, сообщив, что таинство крещения называется таинством потому, что церковь не разглашает личные данные прихожан. «Митрополия проводит в год тысячи крещений и было бы некорректно публиковать чьи бы то ни было личные данные, чтобы подтвердить или опровергнуть факт крещения», – подчеркнули в Церкви.

Судя по данным СМИ, Вук Аджич все ещё проходит терапию по смене пола с женского на мужской, конечным итогом которой должна стать операция. Только в том случае, если сделана операция по смене пола, закон в Черногории позволяет менять документы.

Стоит отметить, что митрополит Приморско-Черногорский Амфилохий известен жесткими высказываниями против деятельности ЛГБТ-сообщества на территории Балкан. В частности, священнослужитель называл гей-парады «насилием над моралью» и отказывался извиняться за свои слова в адрес организаторов белградской акции секс-меньшинств, назвав их «этим смрадом, отравившим столицу хуже обедненного урана».

Подгорица, Катарина Лане

Подгорица. Другие новости 03.11.19

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