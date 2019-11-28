«Убивают не землетрясения, а коррупция»: сербский архитектор о трагедии в Албании

Известный белградский архитектор Небойша Глишич проанализировал разрушения жилых домов в Албании во время череды недавних землетрясений и пришёл к неутешительному выводу: были нарушены технологии при строительстве зданий в сейсмоопасной зоне.

«Первая фотография свидетельствует о том, как совершенно новый объект упал под тяжестью этажей. Вероятно, он был построен без адекватных сейсмических опор, горизонтальных и вертикальных укреплений из армированного бетона, которые могли бы выдержать мощную силу землетрясения. Он «сложился», как «складываются» старые здания, не выдержав тяжёлых надстроек. Это дом «со слабыми коленями»,– подчеркнул архитектор в комментарии на своей странице в «Фейсбуке».

Глишич отметил, что в этих фотографиях вся его 30-летняя борьба с непрофессионализмом в строительстве: с мелкой жадностью, со стремлением сэкономить на бетоне и арматуре и сейсмических опорах. «Миллион раз меня спрашивали: зачем столько бетона, зачем столько арматуры?! Затем. Это происходит редко, но уносит человеческие жизни, нанося непоправимый урон. Если бы они следовали требованиям, все погибшие были бы живы и, кроме мелких трещин и упавших с полок вещей, никакого вреда бы не было», – убежден Глишич.

Архитектор считает, что землетрясение магнитудой 6,4 балла по шкале Рихтера само по себе не могло причинить столь разорительные последствия, как это произошло в Албании. Глишич обратил внимание на разрушенные углы домов, в которых нет арматуры, на отсутствие укрепления по верху стен. «По цене смартфона, которые вы меняете каждый год, вы могли бы сохранить человеческие жизни, наняв на работу инженера, который знает свое дело», – констатировал он.

Вместе с тем сербский портал «Новости» приводит в пример исследование 2011 года американского университета в Боулдере (Колорадо), согласно выводам которого в природных катастрофах предыдущего тридцатилетняя можно было бы избежать 83% человеческих жертв, если бы строители честно следовали сейсмологическим требованиям при возведении зданий. Исследование проводилось в разных странах мира и выявило, что между числом погибших в землетрясениях связано с уровнем коррупции в стране.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 27.11.19

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