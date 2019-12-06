Вопреки табу: в Хорватии появились билборды на кирилице

Организация хорватских сербов «Сербский народный совет» подключилась к выборам президента Хорватии со своей кампанией «Чтобы лучше понимать друг друга», целью которой является снятие существующего табу на кириллицу в стране. Организация разместила на улицах городов билборды с написанными кириллицей лозунгами основных кандидатов на пост главы государства.

Как заявил председатель «Сербского народного совета» Борис Милошевич, его организация стремится, чтобы президентская кампания соответствовала текущему социальному моменту. «Президентские выборы являются самым актуальным событием в обществе. Мы хотим сказать этими плакатами, что мы все равные граждане Республики Хорватии, как и предписывает Конституция, независимо от того, какое письмо используем. Мы ожидаем, что положительные реакции будут преобладать. Плакаты будут размещены в Загребе, Сплите и Риеке», – сказал Милошевич.

Появление плакатов на кириллице уже прокомментировали участники предвыборной гонки. В частности, в администрации нынешнего хорватского президента Колинды Грабар-Китарович заявили, что каждый имеет право писать и говорить, что он хочет, «но за это он также должен нести ответственность». Еще один претендент на кресло главы страны Зоран Миланович со своей стороны отметил, что «это нормально, независимо от того, на каком языке написано».

«Сербский народный совет» заверил, что плакаты на кириллице – это не провокация, а желание развивать терпимость и уважение к различиям. Члены организации хотят, чтобы сербы в Хорватии вышли на президентские выборы и защитили свои гражданские права, которые в значительной степени ущемляются проводимой нынешними властями кампанией против кириллицы.

Загреб, Катарина Лане

Загреб. Другие новости 05.12.19

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