В Сараево объявили персоной нон грата лауреата Нобелевской премии

Боснийские власти с подачи Партии демократического действия (ПДД) организовали политическую травлю в отношении австрийского писателя – лауреата Нобелевской премии по литературе Петера Хандке и знаменитого режиссера и музыканта Эмира Кустурицу. Писатель объявлен персоной нон грата в кантоне Сараево из-за отрицания «геноцида в Сребренице», передает «Балканист.ру».

Кустурицу, который был в Стокгольме на награждении Хандке, в ПДД, представляющая боснийских мусульман, назвали «предателем». «Предательство Кустурицы еще хуже и полнее. Он предал свою родину, соседей, друзей, религию и город, в котором он вырос», – говорится в заявлении ПДД.

Комментируя этот скандал, балканский эксперт Джевад Галияшевич заявил, что «ПДД ведет себя как террористическая организация, а не политическая партия», поскольку в своей риторике часто угрожает и призывает к насилию. «В этом случае Партия демократического действия так поступила с двумя мировыми деятелями искусства – Эмиром Кустурицей и Петером Хандке. Это вопиющее нападение говорит о том, что такие понятия, как правда и справедливость, а также человеческие ценности далеки от ПДД», – подчеркнул Галияшевич.

Сараево, служба информации РИА «Новый День»

Сараево. Другие новости 11.12.19

Косовская проблема: президент Сербии обозначил принципиальную позицию. / Европерспективы: Сербия открыла новую главу в переговорах с Брюсселем. / «Словно это мы получили Нобеля», – президент Сербии поздравил Нобелевского лауреата по литературе. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»