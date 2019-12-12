Хорватский суд признал нацистское приветствие законным

Верховный суд Хорватии отказался признать незаконным националистический лозунг «За дом – готовы!», который выкрикивал на концертах популярный в стране певец Марко Перкович «Томпсон», а ранее использовался членами хорватской фашистской организации усташей как аналог немецкого «Зиг Хайль», передает «Балканист.ру».

Как сообщается, постановление не является окончательным, поскольку оно было приостановлено судебным департаментом, который проверяет каждый новый вердикт на соответствие решениям из судебной практики Европейского суда в Страсбурге. В случае несоответствия будет созвано общее заседание из 9 судей, которое рассмотрит оспариваемый вердикт.

Издание отмечает, что хорватский суд ранее вынес пять заключительных постановлений, в которых выкрикивание нацистского лозунга было признано нарушением закона. Так как стенограмма заседания не опубликована, а пресс-секретарь суда Гордана Коротай не дает информации по делу, ссылаясь на то, что решение не окончательное, до сих пор непонятно, как коллегии Верховного административного суда Хорватии в этот раз удалось оправдать «Томпсона».

Загреб, служба информации РИА «Новый День»

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