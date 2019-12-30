Черногория стала центром войны против православия

Председатель Российского общенародного Союза Сергей Бабурин опубликовал открытое письмо с призывом защитить православные святыни в Черногории в связи с принятием закона о свободе вероисповедания, по которому власть получает право распоряжаться церковным имуществом, святынями и территориями.

«Славянскому единству и православию грозит большая беда. В Черногории набирает силу антиправославное наступление, нацеленное на окончательное разделение сербов и черногорцев», – подчеркнул Бабурин.

По его словам, России следует немедленно заступиться за братский православный народ Черногории. «Россия должна раз и навсегда прекратить политику невмешательства в ход истории», – призвал он.

Вместе с тем Бабурин подчеркнул, что основания для общих культурных и религиозных связей России и Черногории были заложены ещё при царе Романове, и Россия не должна безмолвно принимать действия, угрожающие православию. «Если безбожные черногорские власти решили отобрать у Сербской Православной церкви её храмы и обратить их в свою государственную собственность (для последующего распределения между угодными власти религиозными организациями), то пора вспомнить, что многие храмы и монастыри Черногории построены на русские деньги, особенно на деньги династии Романовых. Русские цари (считай – государство) и частные благотворители (считай – русское общество) давали деньги храмам, Сербской Православной церкви, а не антироссийской власти современной Черногории», – отметил российский политик.

При этом Бабурин призвал к жестким ответным мерам в отношении черногорских властей. Он считает, что настало время «вернуть собственность России. А уж русский народ решит, кто ею должен распоряжаться в Черногории».

Председатель Российского общенародного союза считает, что Россия обязана ответственно встать на защиту православной веры в Черногории. По его мнению, настало время ввести меры против правительства страны, принимающей антинародные законы.

«Россия вынужденно должна потребовать от Подгорицы возвращения находящихся в Цетинье реликвий – десницы Иоанна Крестителя и частицы Креста Господнего – находящихся там незаконно, после их временной эвакуации в 1918 году из Петрограда. Если Обладание ими Сербской Православной церковью ещё было братским актом, то захват их сегодняшним русофобским правительством Черногории станет верхом беззакония и греха!» – заявил Бабурин.

Напомним, принятый в пятницу черногорским парламентом закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин» вызвал массовые волнения и столкновения с полицией не только в черногорских городах. Православные верующие вышли на митинги.

Подгорица, Катарина Лане

Подгорица. Другие новости 30.12.19

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