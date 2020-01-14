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Вторник, 14 января 2020, 18:23 мск

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Вселенский Патриархат подготовил новый раскол для православной Церкви

Вселенский Патриархат не намерен отказываться от решения вопроса об автокефалии так называемой «Македонской православной церкви» (МПЦ), несмотря на противодействие со стороны Сербской и Русской православных церквей, передает портал «Балканист.ру» со ссылкой на македонские СМИ.

В официальном заявлении Вселенского Патриархата, которое было сделано по итогам сегодняшней встречи с делегацией Северной Македонии, говорится, что процедура апелляции MПЦ была поддержана и принята и что определение ее статуса находится в процессе. В ходе беседы обсуждалось, в том числе, стремление МПЦ стать канонической церковью под именем Архиепископии Охридской.

Вселенский Патриарх Варфоломей указал, что пригласит представителей Сербской и «Македонской» православных церквей в Стамбуле для дальнейших консультаций по урегулированию церковного спора.

«Видимо, он [Патриарх Варфоломей] решил поставить на поток обслуживание политических элит, использующих религию в своих играх. По сути, это ни что иное, как удар в спину Сербской Православной Церкви, которая и так находится под угрозой гонений в Черногории», – прокомментировал ситуацию врио руководителя пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси Владимир Легойда в своем телеграм-канале.

Скопье, служба информации РИА «Новый День»

Скопье. Другие новости 14.01.20

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