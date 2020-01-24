Черногорию «трясет»: массовые протесты охватили всю страну

В Черногории прошли очередные массовые акции протеста против закона «О свободе вероисповедания и правовом статусе религиозных общин», который угрожает обернуться конфискацией святынь Сербской православной церкви (СПЦ). В столице страны и ряде других городов верующие в попытке повлиять на черногорские власти организовали крестные ходы.

Накануне на улицы Подгорицы вышли 30 тысяч православных верующих, чтобы принять участие в крестном ходе под лозунгом «Не отдадим святыни!» Как сообщила пресс-служба Черногорско-Приморской митрополии Сербской православной церкви, возглавил шествие настоятель черногорского монастыря Острог Сергий.

Митрополит Черногорский и Приморский Амфилохий возглавил крестный ход в городе Котор, где собрались верующие из соседних городов. Протестное шествие во втором по величине городе Черногории Никшиче возглавил епископ Захумско-Герцеговинский Димитрий.

Никшич

Кроме того, акции прошли в городах Плужине, Биело-Поле, Жабляк, Беране, Плевля, Бар, Сутоморе, Мойковац, Херцег-Нови и других. Крестные ходы 23 января стали самыми массовыми акциями с начала протестов.

Плевля

В исторической столице Черногории Цетинье крестный ход запретили – полиция заявила, что есть угроза безопасности для его участников. Накануне в городе прошла акция их противников. Однако в местном монастыре состоялся молебен, после которого полиция задержала восемь человек.

Напомним, в декабре 2019 года парламент Черногории большинством голосов правящей коалиции утвердил закон, который, как опасаются в черногорских епархиях СПЦ, приведет к изъятию церковной собственности в пользу непризнанной в православном мире Черногорской «автокефальной» церкви. В стране начались массовые акции протеста православных верующих.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

Подгорица. Другие новости 23.01.20

50 км народного гнева: в Черногории проходит рекордный крестный ход. / «Шизофреники»: президент Сербии поставил диагноз оппозиции. / Евросоюз прикрыл двери для Сербии. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»