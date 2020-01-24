В Черногории задержан корреспондент портала «Балканист.ру» за цитату православного священника

Сегодня в Черногории сотрудники полиции задержали известного журналиста, аналитика и обозревателя портала «Балканист.ру» Игоря Дамьяновича. Как выяснилось, причиной послужила его публичная переписка в Facebook с неким Алией Джукичем, который затем направил в правоохранительные органы заявление против Дамьяновича.

В комментарии порталу «Балканист.ру» сам Дамьянович уточнил, что законных оснований для его задержания у полиции не было. «На меня пожаловался один из пользователей «Фейсбука», сообщив «о моей причастности к наркотикам», хотя в переписке с ним я процитировал известного всем на Балканах священника митрополии Черногорско-Приморской Рафаила который сказал: «Вода дорогая и еще более дорожает, героин вообще никакой».

«Полиция ввалилась в мой дом и арестовала меня, как будто я злодей-рецидивист. На глазах соседей и запуганной семьи двое полицейских затолкали меня в машину и привезли в участок. Там меня продержали два часа, не объяснив толком, в чем причина задержания. У них не было никаких оснований для моего ареста, поэтому сейчас мы с адвокатом составляем жалобу в суд», – сообщил журналист.

Стоит отметить, что в переписке в соцсетях Дамьянович процитировал известное высказывание священника 2016 года, когда тот заявил о том, что «вода слишком дорогая, а героин совсем плох», что вызвало крайне бурную реакцию в обществе. Впоследствии православный священнослужитель пояснял, что «героин стал символом нашего времени», а вода стала людям дороже кока-колы.

В комментарии изданию Дамьянович также добавил, что ранее в соцсетях в его адрес поступали угрозы от частных лиц, которые, как он полагает, были «провокаторами». «Хочу напомнить, что через тот же «Фейсбук» агенты-провокаторы служб безопасности Черногории несколько раз угрожали убить меня, заколоть ножом, но никакой реакции на эти угрозы от полиции не последовало. Теперь же меня арестовали за цитату. Я считаю, что таким образом марионеточная полиция запугивает борцов с режимом Мило Джукановича» – подчеркнул журналист.

В черногорской прессе задержание Дамьяновича связывают с началом борьбы правительства с оппозиционной прессой. «Учитывая объявление черногорским министром обороны Предрагом Бошковичем так называемой «антигибридной» войны, можно предположить, что ее начало ознаменовано арестом всех, кто оказывает сопротивление правящему режиму», – говорится в одной из публикаций портала in4s.

Комментируя задержание Дамьяновича, российский политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко отметил, что методы официальной Подгорицы не отвечают стандартам современного государства, которое называет себя европейским.

«Режим Мило Джукановича в попытке сохранить власть идет на крайние меры – арест неугодных журналистов. Только за последний месяц были арестованы и допрошены по абсурдным обвинениям редакторы оппозиционных порталов «Борба» и «Ин4с» Дражен Живкович и Гойко Раичевич. Им вменили в вину тот факт, что их СМИ написали о взрыве, случившемся в правительственной резиденции. Теперь был арестован известный аналитик и публицист, собственный корреспондент «Балканиста» в Подгорице. Подобные практики больше напоминают разборки с неугодными СМИ диктатур и наркокартелей Латинской Америки прошлого века, чем Европу 2020 года», – констатировал эксперт.

«К данному факту будет привлечено внимание ведущих европейских СМИ, и будет подано обращение во Всемирную Федерацию журналистов в Брюсселе», – подчеркнул Бондаренко.

На задержание журналиста обратил внимание руководитель Российского Союза Журналистов Владимир Соловьев, который осудил действия черногорских властей против оппозиционных режиму Мило Джукановича СМИ. «Арест независимого журналиста в Черногории из-за цитаты Facebook – не останется без внимания международной федерации журналистов и других международных правозащитных организаций», – подчеркнул Соловьев.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

Подгорица. Другие новости 24.01.20

Европейское лицемерие: сербский министр уличил еврочиновницу во лжи. / Прокуратура Болгарии заподозрила двух российских дипломатов в шпионаже. / Ниагарский водопад превратится в государственный флаг Сербии. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»