«Уже невозможно не реагировать»: Сербия призвала Черногорию утихомирить страсти

Белград обеспокоен эскалацией насилия и растущим напряжением в Черногории после принятия закона о свободе вероисповедания, угрожающего изъятием святынь Сербской православной церкви. Об этом заявил министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович по итогам экстренного совещания, которое собрал накануне вечером президент республики Александр Вучич.

«Нас волнует то, что происходят инциденты на национальной почве. Мы намерены пообщаться с черногорскими властями, чтобы они предприняли меры для снижения накала», – сообщил Стефанович, комментируя в эфире телекомпании РТС факты агрессии против сербского населения и государственных символов Сербии.

Министр подчеркнул, что президент Сербии возмущен отсутствием реакции черногорских властей на опубликованную в соцсетях фотографию, где неизвестный черногорец мочится на изображение сербского флага. Кроме того, на совещании обсуждался вчерашний инцидент в Подгорице, когда толпа черногорцев напала на серба, показавшего православное троеперстие.

Отвечая на вопрос, разыскивают ли сербские службы безопасности напавших на митингующего из-за православного троеперстия, министр сообщил, что не намерен раскрывать детали расследования, но ответственные службы сделают все, чтобы защитить сербское население. «Мы всегда будем обсуждать с партнерскими службами проблемы сербского народа и сделаем все, чтобы защитить его безопасность. Мы не можем быть спокойны, когда ситуация развивается подобным образом. Если в отношении серба, показавшего троеперстие, применяется насилие, нужно что-то делать, чтобы не допустить конфликтов», – подчеркнул Стефанович.

По его словам, последние инциденты в Черногории не позволяют Сербии беспристрастно наблюдать за происходящим. «Мы долго не вмешивались в дела соседней страны, но невозможно не реагировать даже по-человечески, когда происходит насилие», – сказал министр.

Стефанович отметил, что в ближайшее время президент Сербии намерен провести переговоры с главой Черногории о проблемах в регионе, отражающихся, в том числе, притоке иностранных инвестиций на Балканы, что неблагоприятно сказывается на экономике всех соседних государств.

Белград, Катарина Лане

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