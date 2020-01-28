ЧП на сербско-венгерской границе: ближневосточные мигранты пытались устроить прорыв

Сегодня утром на пограничном переходе между Сербией и Венгрией «Хоргош-2» большая группа мигрантов с Ближнего Востока попыталась прорваться на территорию Венгрии. Сотрудники пограничной службы были вынуждены стрелять в воздух.

По данным «Србин-инфо», инцидент произошел в 5:30, когда пункт перехода еще не функционировал. Около 60 человек пробили заграждение в попытке попасть в Венгрию. В результате четверо мигрантов были арестованы.

Напомним, в 2015 году Венгрия закрыла свои границы для мигрантов с Ближнего Востока, построив стену из колючей проволоки. Это повлекло за собой ряд столкновений полиции с беженцами, стремящимися любыми способами попасть в Евросоюз. Пограничникам приходилось разгонять мигрантов водометами и слезоточивым газом.

Белград, Катарина Лане

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