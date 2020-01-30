Американский эксперт: Балканский диктатор окончательно дискредитировал себя

Вашингтону пора отказаться от поддержки правящего в Черногории режима Мило Джукановича, который стоит в одном ряду в диктаторами Латинской Америки и Ближнего Востока. Такое мнение высказал президент консультативно-аналитической компании SEERECON Гордон Бардос в своей статье в американском журнале The National Interest, которую цитирует «Балканист.ру».

Эксперт обратил внимание на кризис в Черногории после принятия скандального церковного закона, легализующего секуляризацию имущества черногорских епархий Сербской православной церкви. Как считает Бардос, посягательство на права института, который пользуется в стране большим авторитетом, чем президент, правительство или парламент, ставит Джукановича в один ряд с диктаторами Латинской Америки и Ближнего Востока. «Его более чем 30-летнее нахождение у власти бьет рекорд Сталина, а его Демократическая партия социалистов живет дольше, чем коммунистическая – в СССР», – пишет Бардос, указывая, что ДПС является переименованной Лигой черногорских коммунистов, которая управляла республикой с 1945 года.

Политической аналитик приводит ряд аргументов, подтверждающих, что Джуканович превратил Черногорию в коррумпированное «мафиозное государство». В частности, Бардос отмечает, что государственные средства Черногории размещались в принадлежащем семье президента Первом банке, который предоставлял займы известному на Балканах наркоторговцу Дарко Саричу. В то же время, Джуканович, стремясь остаться у власти, использовал такие незаконные приемы, как мошенничество на выборах, шантаж оппозиционно настроенного электората, угроза насилия, прямой подкуп и фальсификация голосов. При этом режим Джукановича активно борется со свободой слова в стране: по данным Бардоса, с 2004 года в Черногории регулярно происходят покушения на оппозиционных журналистов, как правило, заканчивающиеся их физическим устранением. По данным «Репортеров без границ», исполнители этих преступлений остаются на свободе.

Американский эксперт отмечает, что «венцом» произвола черногорского режима стала история с попыткой государственного переворота в октябре 2016 года. Бардос называет этот кейс «абсурдом» и «третьесортным балканским кабаре».

По мнению аналитика, в такой ситуации у США есть два варианта действий. Первый – продолжать поддерживать коррупционный режим дискредитировавшего себя Джукановича и таким образом разделить ответственность за нестабильность в регионе и предать надежду на мирные демократические реформы в стране. Второй – остаться верными моральным принципам демократии и положить конец поддержке 30-летней черногорской клептократии.

«Если Вашингтон всерьез заинтересован в продвижении демократии на Балканах, то он потребует прекратить политические репрессии и преступное поведение, которое стало частью режима Джукановича, а также расчистит путь для первого в истории Черногории перехода к демократии. Помимо объявления войны организованной преступности и коррупции в Юго-Восточной Европе, выступление против Джукановича также стало бы сильным сигналом и другим местечковым балканским сатрапам: ваше хищничество больше терпеть не будут », – заключил Бардос.

Вашингтон, служба информации РИА «Новый День»

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