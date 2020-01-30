Смурф в цветах сербского флага стал причиной отстранения от работы черногорской учительницы

Учительница начальных классов школы «Югославия» черногорского города Бар Рада Вишнич отстранена от работы после урока рисования, на котором дети изобразили мультипликационного героя Смурфа в цветах сербского государственного флага, передает портал RTV.rs.

В социальных сетях фотография, на которой ученики держат в руках нарисованного мультгероя, вызвала бурную реакцию. Синий Смурф с белой бородой в красной шапке по порядку цветов повторяет расположение полос на государственном флаге Сербии.

Директор школы Биляна Вукманович отстранила от работы учительницу, обвинив её в политизации учебного процесса и нарушении дисциплины. Сейчас преподавателю запрещено видеть своих учеников. «Мне нечего бояться, это какое-то недоразумение. Мы не хотели провокаций», – прокомментировала ситуацию Вишнич.

После инцидента сербские и черногорские соцсети запестрели Смурфами в знак поддержки преподавателя и возмущения преследованием сербского населения в Черногории.

Ранее сообщилось, что учительнице первоначально был объявлен выговор.

Напомним, Черногория на днях обвинила Сербию во вмешательстве в свои внутренние дела в связи с многочисленными народными протестами православных сербов против недавно принятого черногорским парламентом закона о свободе вероисповедания. Этот документ, по мнению верующих, может угрожать православным святыням и имуществу черногорских епархий Сербской Православной Церкви.

На народные протесты режим Мило Джукановича ответил многочисленными репрессиями журналистов, верующих, принимающих участие в крестных ходах, политиков оппозиции, требующих отозвать закон. При этом изображение сербского флага и традиционное в Сербии приветствие черногорцы и власти страны воспринимают как провокацию.

Подгорица, Катарина Лане

Подгорица. Другие новости 30.01.20

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