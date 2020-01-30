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Четверг, 30 января 2020, 16:01 мск

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Смурф в цветах сербского флага стал причиной отстранения от работы черногорской учительницы

Фото: twitter.com/MisoDjukic

Учительница начальных классов школы «Югославия» черногорского города Бар Рада Вишнич отстранена от работы после урока рисования, на котором дети изобразили мультипликационного героя Смурфа в цветах сербского государственного флага, передает портал RTV.rs.

В социальных сетях фотография, на которой ученики держат в руках нарисованного мультгероя, вызвала бурную реакцию. Синий Смурф с белой бородой в красной шапке по порядку цветов повторяет расположение полос на государственном флаге Сербии.

Директор школы Биляна Вукманович отстранила от работы учительницу, обвинив её в политизации учебного процесса и нарушении дисциплины. Сейчас преподавателю запрещено видеть своих учеников. «Мне нечего бояться, это какое-то недоразумение. Мы не хотели провокаций», – прокомментировала ситуацию Вишнич.

После инцидента сербские и черногорские соцсети запестрели Смурфами в знак поддержки преподавателя и возмущения преследованием сербского населения в Черногории.

Ранее сообщилось, что учительнице первоначально был объявлен выговор.

Напомним, Черногория на днях обвинила Сербию во вмешательстве в свои внутренние дела в связи с многочисленными народными протестами православных сербов против недавно принятого черногорским парламентом закона о свободе вероисповедания. Этот документ, по мнению верующих, может угрожать православным святыням и имуществу черногорских епархий Сербской Православной Церкви.

На народные протесты режим Мило Джукановича ответил многочисленными репрессиями журналистов, верующих, принимающих участие в крестных ходах, политиков оппозиции, требующих отозвать закон. При этом изображение сербского флага и традиционное в Сербии приветствие черногорцы и власти страны воспринимают как провокацию.

Подгорица, Катарина Лане

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