В Черногории школьный учитель получила выговор за сербский триколор

В Черногории учитель средней школы Рада Вишнич получила дисциплинарное взыскание за задание нарисовать на уроке старый черногорский флаг, который является современным сербским триколором. Об этом сообщила директор образовательного учреждения Биляна Вукманович.

«Наша школа – это не то место, где можно явно или скрыто демонстрировать политические взгляды. Школа должна оставаться безопасным пространством для детей», – цитирует ее слова «Балканист.ру»

При этом издание отмечает, что представители общественности, напротив, встали на сторону преподавателя. «Учитель, не беспокойтесь о наказании. Вы преподали урок этики всем нашему народу!», – прокомментировал инцидент председатель оппозиционной партии Настоящая Черногория Марко Милачич.

Напомним, изображение триколора стало формой народного протеста против ущемления прав сербского населения Черногории и против принятия закона о свободе вероисповедания, который позволит конфисковать имущество Сербской православной церкви. В минувшую субботу полиция применила слезоточивый газ против молодых людей, которые не давали коммунальщикам закрасить триколор в столичном районе Златица.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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