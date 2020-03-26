Сербия не отдала в Черногорию три аппарата искусственной вентиляции легких

На сербской границе конфискованы три из пяти аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), заказанных Фондом медицинского страхования Черногории у шведского производителя, передает «Балканист.ру» со ссылкой на черногорские СМИ.

Как пояснил директор Фонда Сеад Чиргич, был подписан контракт с поставщиком – компанией Farmont, и два прибора были доставлены. «Что касается трех аппаратов ИВЛ, мы не можем рассчитывать на них, потому что они были конфискованы. Устройства были заказаны у шведского производителя этих приборов, который имеет представительство в Сербии. Но, учитывая, что на экспорт этого типа оборудования наложен запрет, доставка невозможна», – пояснил Чиргич.

Издание отмечает, что накануне председатели парламентов стран Западных Балкан направили в Европейскую комиссию и Европарламент, принявшие решение о запрете экспорта медицинского оборудования за пределы ЕС, петицию с требованием, чтобы страны региона не подвергались таким ограничениям.

Отметим, что 16 марта правительство Сербии запретило вывозить с территории страны медикаменты, а с 22 марта – средства гигиены и защиты (маски, дезинфекторы, мыло, хирургические костюмы, полотенца и т.д.). При этом еще с 1 декабря 2017 года в Сербии действует закон, согласно которому вывоз из страны медицинского оборудования невозможен без получения разрешения от министерства здравоохранения.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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