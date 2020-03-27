Землетрясение в Хорватии: на восстановление уйдет семь лет

На ликвидацию последствий крупнейшего за 140 лет землетрясения в Хорватии потребуется не менее семи лет, считают эксперты. Каждое восьмое здание в центре Загреба не пригодно для проживания, а каждое второе – требует немедленного восстановления, передают «Вечерние новости».

Как сообщается, во многих зданиях нет электричества, газа, а в некоторых – нет воды, и жители вынуждены срочно покинуть свои квартиры.

Судя по заявлениям хорватских властей, граждане должны будут самостоятельно оплачивать большую часть затрат по реконструкции своих домов. Государство планирует выделить средства только в размере пяти процентов от общего ущерба.

Здания, в которых размещаются музеи, театры, колледжи и школы, также сильно повреждены. Пока маловероятно, что образовательные учреждения смогут открыться в следующие учебном году.

Основные средства правительство Хорватии направило на борьбу с эпидемией пандемии. Вчера в стране зарегистрирована вторая смерть от коронавируса. Скончался 74-летний житель Загреба. Его жена сейчас находится в тяжелом состоянии. По последним данным, в стране зафиксирован 481 случай заражения.

Загреб, Катарина Лане

Загреб. Другие новости 27.03.20

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