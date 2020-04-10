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Пятница, 10 апреля 2020, 11:11 мск

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Македонцы отпразднуют Пасху в домашних условиях

Фото: kurir.mk

В Северной Македонии полный запрет на передвижение граждан распространится на пасхальные праздники. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Венко Филипче.

«Я считаю, что во время религиозных мероприятий и собраний большого количества людей трудно контролировать передвижение населения. Поэтому во время Пасхи будут действовать те же меры, что и на выходных, а именно круглосуточная изоляция», – сказал министр.

Ранее на эту тему высказался премьер-министр Северной Македонии в техническом статусе Оливер Спасовски. Он сообщил, что Пасху православные и католики страны отпразднуют дома. Те же меры касаются и мусульман, отмечающих Рамадан.

По последним официальным данным, в Северной Македонии зарегистрировано 663 зараженных вирусом COVID-19, умерло 30 человек.

Скопье, Катарина Лане

Скопье. Другие новости 10.04.20

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