Полиция Черногории задержала митрополита Афилохия

В Черногории полиция задержала митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия и несколько священнослужителей храма Воскресения Христова после архиерейской литургии, передает «Балканист.ру» со ссылкой на сербские СМИ.
Как сообщается, православных священнослужителей отвезли в Центр безопасности Подгорицы для «составления объяснительных в связи с массовым сбором граждан у религиозного объекта», после чего были отпущены.
Как известно, сегодня православные христиане отмечают праздник Входа Господня в Иерусалим.
Подгорица, служба информации РИА «Новый День»
Подгорица. Другие новости 12.04.20
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