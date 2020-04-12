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Воскресенье, 12 апреля 2020, 16:05 мск

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Полиция Черногории задержала митрополита Афилохия

Фото: Facebook/Objektiv Story

В Черногории полиция задержала митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия и несколько священнослужителей храма Воскресения Христова после архиерейской литургии, передает «Балканист.ру» со ссылкой на сербские СМИ.

Как сообщается, православных священнослужителей отвезли в Центр безопасности Подгорицы для «составления объяснительных в связи с массовым сбором граждан у религиозного объекта», после чего были отпущены.

Как известно, сегодня православные христиане отмечают праздник Входа Господня в Иерусалим.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

Подгорица. Другие новости 12.04.20

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