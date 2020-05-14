Светошумовые гранаты и слезоточивый газ: черногорская полиция атаковала акции протеста православных верующих

В Черногории вновь обострилось противостояние представителей власти и Сербской православной церкви. Полиция применила светошумовые гранаты и слезоточивый газ для разгона уличных протестов с требованиями освободить задержанных накануне епископа Будимлянско-Никшичского Иоаникия и священников, проводивших с ним церковную службу в День памяти Василия Острожского.

Как пишет «Балканист.ру», после задержания священнослужителей по подозрению в организации массовых мероприятий в период действия мер по борьбе с распространением коронавируса, в городах Никшич, Будва, Биело-Поле, Беране и Плевля тысячи православных верующих вышли на улицы в знак протеста против действий властей.

Участники многочисленных шествий шли по центральным улицам городов, скандируя «Не отдадим святыни» и «Не отдадим владыку». В ходе протестных акций начались стычки демонстрантов с полицией. В сторону сотрудников правоохранительных органов, которых протестующие назвали «усташами», полетели камни. Полиция применила светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Задержано большое число участников акций, в том числе журналист сербского издания «Вечерние новости» Велиша Кадич. В городе Плевля пострадал семилетний ребенок.

По мнению Черногорско-Приморской митрополии Сербской православной церкви, задержание священников стало продолжением борьбы черногорской власти с каноническим православием под прикрытием борьбы с коронавирусом.

Напомним, что до начала эпидемии вируса COVID-19 в стране проходили массовые протесты против принятого властями страны закона «О свободе вероисповедания и правовом статусе религиозных общин», согласно которому государство может конфисковать имущество, находящихся на территории Черногории епархий Сербской православной церкви и передать его «автокефальной» Черногорской церкви, непризнанной ни одной из канонических православных церквей.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

Подгорица. Другие новости 14.05.20

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