На лидера черногорских оппозиционеров готовится покушение

Служба безопасности министерства иностранных дел Сербии получила сведения о подготовке покушения на лидера «Демократического фронта» Милана Кнежевича, известного своей многолетней критикой черногорского режима, пишет сербский портал «Вечерние новости».

По данным издания, информацию о готовящемся убийстве оппозиционного лидера вицеконсулу в Цюрихе сообщил гражданин Черногории, который в свою очередь получил её от албанца, присутствовавшего при разговоре о планируемом покушении. Как узнали сербские дипломаты, для совершения убийства привлечён небезызвестный террорист Армии Освобождения Косово Фльорим Эюпи, который в 2001 году взорвал автобус с пассажирами из Сербии.

В документе МИД говорится, что для Эюпи в Черногорию уже доставлено 400 тысяч евро в качестве гонорара за исполнение убийства. Предполагается, что киллер, который сейчас находится на территории ЕС – Бельгии или Дании – в ближайшее время должен прибыть в Черногорию.

В сообщении консульского отдела посольства Сербии в Цюрихе говорится, что покушение на Кнежевича произойдёт во время одного из митингов. Убийца будет в отеле, окна которого выходят на центральный храм Подгорицы, и оттуда произведёт выстрел.

Ранее Кнежевич неоднократно получал угрозы в свой адрес, и 18 мая направил запрос министру внутренних дел Черногории на разрешение ношения оружия. «Покушение – возможный сценарий, я не требую полицейское сопровождение, я лишь прошу разрешить мне, моей семье и моей охране носить оружие», – сказал Кнежевич.

Подгорица, Катарина Лане

Подгорица. Другие новости 20.05.20

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