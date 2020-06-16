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Вторник, 16 июня 2020, 12:29 мск

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В Северной Македонии назначена дата парламентских выборов

Фото: vlada.mk

Внеочередные парламентские выборы в Северной Македонии назначены на 15 июля. Такое решение принято властями страны после продления режима чрезвычайного положения в связи с угрозой распространения коронавируса, передает «Балканист.ру».

Как предполагается, предвыборный процесс начнется сразу после отмены режима чрезвычайного положения и продлится 22 дня.

Напомним, первоначально назначенные на 12 апреля парламентские выборы были отложены из-за режима ЧС и должны были состояться 5 июля.

Скопье, служба информации РИА «Новый День»

Скопье. Другие новости 16.06.20

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