Балканская провокация: боснийская разведка готовит России «сюрприз»

Спецслужбы Боснии и Герцеговины готовят отчет с «доказательствами», что якобы Россия с помощью Сербии готовит на Балканах ряд акций, цель которых подорвать стабильность в регионе, передает «Балканист.ру» со ссылкой на сербское издание «Вечерние новости».

Как сообщается, Государственное разведывательное пгентство Боснии и Герцеговины (ОБА) подготовило отчёт, в котором говорится о том, что спецслужбы России на территории Сербии проводят военные учения, где обучают военнослужащих из Косово и Метохии, Черногории, Северной Македонии, республики Сербской для подрыва стабильности в Балканском регионе.

По версии боснийской разведки, эти учения якобы длятся 15 дней и проводятся с разрешения руководства государства и армии Сербии. Инструкторами выступают российские сотрудники ГРУ, которым Сербия обеспечивает логистическую поддержку. Конфиденциальный источник, на который ссылается портал «Вечерние новости», уверяет, что в документе боснийских спецслужб говорится о заинтересованности России в провоцировании беспорядков на территории Косово и Метохии, а также Боснии и Герцеговины.

«Вероятно, они намерены этим документом доказать свою пользу для иностранных партнеров, следя за российским влиянием в регионе. Однако эта попытка, безусловно, провалится, так как любая спецслужба мира может проверить факты, которые им представлены, и убедиться в том, что это фейк», – говорится в статье.

Комментируя эту ситуацию, бывший разведчик и военный эксперт Любан Каран обратил внимание, что ОБА является подразделением британской разведки МИ-6. «Поставлена задача сверху работать против Сербии и Республики Сербской (энтитета Боснии и Герцеговины) и расследование «токсичного влияния России» – лишь прикрытие для этих целей. Задача дестабилизировать Балканы лежит именно на нем», – заявил Каран.

Ранее сербский представитель в Президиуме Боснии и Герцеговины Милорад Додик сообщил о том, что в Тиране, Сараево и Подгорице существуют центры борьбы с Россией, управляемые британской разведкой. Кроме того, сербские СМИ сообщали об операции боснийской разведки «Ушче», в ходе которой ОБА прослушивала телефоны Додика и президента Сербии Александра Вучича. Операцией также руководили британские спецслужбы.

Сараево, служба информации РИА «Новый День»

Сараево. Другие новости 03.07.20

В столице Сербии введен режим чрезвычайного положения. / Президент Сербии: О признании Косово можете забыть. / Европейские эксперты оценили стабильность сербского динара. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»