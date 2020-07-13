Глава РПЦ призвал власти Черногории прекратить гонения на сербскую Церковь и напомнил опыт Украины

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал остановить гонения на Православную церковь в Черногории. В своем заявлении, опубликованном на сайте Московского Патриархата, предстоятель РПЦ напомнил о «горьких плодах» подобной политики на Украине.

Патриарх подчеркнул, что давление на верующих в Черногории неуклонно растет и выразил поддержку духовенству и народу Черногории, который «связан с народами Руси многовековыми узами единства в вере». «С болью слышу о событиях в Черногории, где осуществляются масштабные и целенаправленные гонения на каноническую Православную Церковь. Полгода назад принят дискриминационный закон, нацеленный на национализацию церковной собственности – прежде всего, храмов и монастырей. Звучат обещания создать «автокефальную церковь» – с участием местных раскольников», – обратил внимание глава РПЦ.

В этой связи патриарх Кирилл также отметил, что задержания и допросы стали обыденной реальностью для православных иерархов, клириков и мирян. «Некоторым из них довелось претерпеть заключение в полицейских застенках, другим приходится срочно покидать страну по требованию властей», – возмутился он.

Глава РПЦ призвал гражданские власти Черногории отменить дискриминационный закон, «внесший разделение и раскол в черногорское общество», остановить гонения на Православную Церковь и «попытки создать вместо нее какую-то иную церковную структуру».

«Правитель светского государства не может создать Церковь. Нет и не может быть таких соображений, которые оправдывали бы посягательства государства на общенародные святыни, Церковью хранимые», – констатировал патриарх Кирилл.

В то же время глава РПЦ обратил внимание, что попытка «объединить народ через учреждение новой «поместной церкви» на Украине имела горькие плоды». «Эта авантюра лишь углубила раскол и принесла страдания миллионам православных украинцев. Не удивительно, что она поставила точку в политической карьере автора данного проекта», – подчеркнул глава РПЦ.

Напомним, в декабре 2019 года парламент Черногории утвердил закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин». Документ предусматривает изъятие церковной собственности у Сербской православной церкви. Речь идет более чем о 650 святынях, включая известный в православном мире монастырь Острог. Закон вызвал сильный общественный резонанс и протесты.

В период протестов православные священнослужители неоднократно задерживались, что вызывало новую волну акций в Черногории. Президент Сербии Александр Вучич в июне заявил журналистам, что Сербская православная церковь (СПЦ) находится под угрозой, и ей необходима поддержка России.

Москва, Мария Вяткина

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