«Худшие выборы» в истории Македонии: оппозиция намерена протестовать

Парламентские выборы в Северной Македонии, которые завершились 15 июля, стали «худшими за всю историю» республики. Об этом заявил лидер Демократической партии за македонское национальное единство Христиан Мицкоски в интервью Sitel TV.

«Выборы, которые ни в коем случае не могут называться честными и демократическими, изобиловали массовым злоупотреблением государственными ресурсами, массовым жестоким злоупотреблением чрезвычайным положением и, самое главное, огромным подкупом. По нашим оценкам, это сумма, которая подразделяется на две части: подкуп государственных и негосударственных институтов в размере около пятидесяти миллионов евро», – заявил лидер оппозиционной партии, которая набрала 34,73% голосов избирателей, уступив менее двух процентов коалиции «Мы можем» во главе с Социал-демократическим союзом Македонии экс-премьер-министра Зорана Заева.

«Мы стали свидетелями сценария, в котором избирателя вынудили оказать поддержку партии, составляющей большинство в парламенте, что очень нечестно и жестоко», – подчеркнул Мицкоски.

Это заявление поддержал один из основателей партии Йордан Груев. «Нам необходимо бойкотировать работу парламента. А возможно, выйти на улицы и протестовать, как это делают албанцы, и призвать к народному неповиновению. Хватит с нас манипуляций!» – сказал политик.

Напомним, вечером 27 июля в Скопье прошел протест сторонников албанского оппозиционного Альянса Северной Македонии, который на выборах получил 12 депутатских мест в 120-местном парламенте. Его оппонент – Демократический союз за интеграцию (ДУИ) – одержал победу среди албанских политических сил, завоевав 15 мандатов (что на пять больше, чем на выборах в 2016 году), что вызвало возмущение сторонников Альянса, которые обвинили ДУИ в «краже голосов».

Скопье, Катарина Лане

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