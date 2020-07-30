Православный протест: президент Черногории увидел «руку Москвы»

Президент Черногории Мило Джуканович выступил с новыми обвинениями в адрес Сербской православной церкви (СПЦ) в попытке свергнуть его режим. На этот раз он заявил о том, что против его страны ведётся борьба, в которой «Сербская православная церковь – это последний козырь Белграда и Москвы, призванный низложить его власть».

По словам Джукановича, «церковь с самого начала использует манипулятивную идею отстоять святыни», которые на самом деле «воздвигла Черногория». «Государство не может приватизировать то, что ему принадлежит. Оно лишь может придать этому государственный статус, и Черногория располагает огромным архивом документов, которые ясно подтверждают права государственной собственности на отдельные объекты, построенные до 1918 года», – сказал черногорский президент, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Джуканович уточнил, что в рамках закона о свободе вероисповедания, против которого в Черногории протестует православная общественность, действительно будут пересмотрены права собственности на церковное имущество. «В сущности, с СПЦ нам все предельно ясно, кто и что присвоил. Взяли, отдайте – и не будем больше об этом говорить. Мне не нужна ни одна чужая чаша, но я не позволю никому присваивать госсобственность», – заявил президент Черногории.

В то же время Джуканович выразил уверенность, что «за крестными ходами православных Черногории стоят сербские и российские спецслужбы». «Я убеждён, что Сербская православная церковь манипулирует идеей «отстоять святыни» перед черногорским государством, которое их и воздвигло», – подчеркнул черногорский лидер, обвинив СПЦ в антигосударственной деятельности.

Президент Черногории уточнил, что намерен воссоздать черногорскую церковь, которая будет действовать на территории Черногории. «Буду работать над этим до последнего вздоха», – пообещал Джуканович.

Согласно закону о свободе вероисповедания, принятому парламентом страны в конце 2019 года, государство может конфисковать земли и храмы черногорских епархий Сербской православной церкви. В СПЦ утверждают, что её святыни на черногорской земле были построены сербским народом и священниками задолго до становления Черногории как государства.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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