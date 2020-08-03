В Верховном суде Черногории хранится 2,5 тонны наркотиков

В Верховном суде Черногории хранится в общей сложности 2,5 тонны наркотиков, которые были изъяты в ходе многочисленных рейдов полиции, передает «Балканист.ру» со ссылкой на местные СМИ.

Как предполагается, наркотики до вынесения приговоров будут храниться в складских помещениях, а потом их отправят на уничтожение. В основном, речь идет о марихуане, но есть и определенное количество героина и кокаина.

Издание отмечает, что полтора месяца назад было уничтожено три тонны наркотиков после соответствующего решения суда.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

Подгорица. Другие новости 03.08.20

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