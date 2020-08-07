Хорватия пытается сделать шаг к примирению с Сербией

Хорватские власти пытаются сделать шаги к примирению с Сербией за геноцид сербского населения. Вице-премьер Томо Медвед, который в конце августа посетит муниципалитет Грубори и отдаст дань уважения жертвам военно-полицейской операции «Буря», считающейся в Сербии геноцидом. По словам чиновника, на этом усилия Загреба по нормализации отношений с сербским народом не ограничатся.

В частности, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович в сентябре намерен посетить муниципалитет Вариводе, чтобы почтить память 16 расстрелянных сербских жителей, которых в 1995 году не спасли вывешенные на их домах белые флаги, передает «Балканист.ру».

Как заявил Медвед, «на праздновании 25-й годовщины военно-освободительной операции «Буря» в Книне мы дали ясно понять, что с оптимизмом смотрим в будущее и призываем всех сделать свой вклад в развитие толерантности в обществе». «Мы помним и будем помнить обо всех невинных жертвах тех событий», – добавил он.

Хорватский вице-премьер также отметил, что усилия Хорватии в этом направлении могут стать примером для многих соседних стран, «особенно для Сербии, риторика которой в эти дни абсолютно неприемлема». Напомним, президент Сербии Александр Вучич назвал «унижением» участие серба в мероприятиях в Книне, посвящённых 25-й годовщине геноцида. Впервые за все время в этом году там присутствовал представитель сербского народа – один из лидеров Независимой демократической сербской партии, вице-премьер Борис Милошевич, которого в Сербии раскритиковали за это решение.

Издание отмечает, что в период направленной против сербского населения Хорватии военно-полицейской операции «Буря», которая длилась три дня с 4 по 7 августа 1995 года, с территории Сербской Краины в Хорватии было изгнано более 200 тысяч человек, убито было две тысячи. В Хорватии день завершения операции отмечается как национальный праздник, в Сербии эти события расценивают как этническую чистку, или геноцид.

Загреб, служба информации РИА «Новый День»

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