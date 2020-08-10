Статистика подтвердила: Хорватия вымирает

В Хорватии зафиксирована катастрофическая демографическая ситуация. Согласно данным государственного статистического управления страны, тенденция к естественной убыли населения сохраняется.

В ведомстве отметили, что в 2019 году только в десяти из 128 городов Хорватии количество новорождённых превысило число умерших граждан. Самая ужасающая ситуация сложилась в городе Вуковар, где в прошлом году родилось 194 младенца, а умерло 405 граждан. Наиболее благоприятная демографическая обстановка наблюдается в Задаре, где число родившихся и умерших практически одинаково (686 против 705).

В четырёх хорватских округах за 2019 год не родилось ни одного младенца.

При этом в прошлом году в Хорватии родилось всего 36 135 детей. Это самое низкое количество новорождённых, начиная с 1900 года, когда начала свою историю демографическая статистика в стране. В 2019 году было зафиксировано 51 784 смерти.

Исключительно естественным путем (то есть, не считая уехавших за границу) за прошлый год население Хорватии уменьшилось почти на 17 000 граждан, именно столько человек населяют курортный город Пореч.

Первые данные за 2020 подтверждают негативную тенденцию: в Хорватии за полгода родилось на 150 детей меньше, чем за этот же период в прошлом году.

Загреб, Катарина Лане

Загреб. Другие новости 10.08.20

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