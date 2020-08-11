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Вторник, 11 августа 2020, 11:56 мск

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Британские военные переброшены в Боснию

В Боснию и Герцеговину передислоцированы военнослужащие из Великобритании. Накануне в Сараево десантников доставил транспортный самолет Ан-124 «Руслан».

Как пишет «Балканист.ру», после двухнедельной изоляции на родине и медицинского осмотра десантники элитной парашютной бригады британских вооруженных сил, входящих в систему EUFOR , доставлены в БиГ для участия в учениях «Быстрый ответ» (Quick Response-2020) в конце августа.

EUFOR – силы быстрого реагирования Европейского союза, выполняющие в Боснии и Герцеговине наблюдение за соблюдением военных аспектов Дейтонского соглашения. До конца 2004 года этим занимались SFOR – Стабилизационные силы НАТО по поддержанию мира в БиГ. Войска EUFOR на 80% совпадают с составом их предшественника SFOR.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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