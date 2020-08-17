Черногория не пускает туристов из Сербии: придираются к тестам на коронавирус

Многие туристы из Сербии столкнулись с непреодолимой преградой на пути к черногорским курортам. При переходе границы у них требуют справки о негативном результате PCR-теста и ELISA тест на наличие антител в крови, сделанные не позже 72 часов назад. Медицинские документы вызывают придирки пограничников.

В частности. на пограничном переходе Гостун был остановлен и возвращен в Сербию пожилой житель города Кралево. Мужчина представил свежий PCR – тест, который подтверждал отсутствие коронавируса, однако черногорские пограничники не приняли его, объяснив, что тест был сделан не 72 часа назад, а почти 73. Мужчина, который потерял время, ожидая в очереди на границе, был в шоке. «Я не мог поверить в то, что случилось! Я столько денег потратил и все пропало. Они, похоже, совсем не заинтересованы в нашем прибытии», – отметил турист.

Примерно в такой же ситуации оказался житель Белграда. Он предоставил результат ELISA – теста, который пограничники забраковали. «Тест был негативный, то есть антител не обнаружено. А им надо, чтобы он был позитивный, то есть, нужно иметь антитела как доказательство того, что я переболел. Но, так или иначе, тест же показывает, что я здоров. Я всю ночь ехал из Белграда в надежде увидеть море, но меня встретили «холодным душем». Мне пришлось ехать в Боснию, туда пустили без проблем», – рассказал житель сербской столицы.

Сербский портал «Вечерние новости» пообщался с ещё одним туристом, которому пришлось вернуться с черногорской границы. «Наличие антител – не гарантия вечного здоровья, доказано, что они сохраняются недолго! Когда я услышал, что нужно будет предоставить результат ELISA – теста, мне и в голову не пришло, что он должен быть именно положительный. Если б не дача в Черногории, я бы туда никогда в жизни не поехал», – поделился с журналистами мужчина.

Стоит отметить, что тестирование можно пройти во всех крупных городах Сербии. PCR – тест стоит около 50 евро, ELISA-тест обойдётся примерно в два раза дешевле. В Белграде выстроилась километровая очередь к институту общественного здравоохранения «Торлак», в которой люди занимали место с четырёх утра. Это учреждение обеспечивает результаты тестов в течение суток, и не требует предварительной записи на приём. В такой ситуации лаборатория института пользуется повышенным спросом не только жителей столицы, но и других городов, а также иностранцев.

Ранее сообщалось, что туристическая отрасль Черногории переживает острый кризис, связанный с коронавирусными ограничениями. Участники рынка называют нынешний летний сезон провальным, однако власти страны до последнего времени (до 15 августа) по политическим причинам отказывались открывать страну туристов из Сербии, откуда идет основной турпоток в Черногорию. Официальная Подгорица считает, что Белград вмешивается во внутренние дела страны.

Подгорица, Катарина Лане

Подгорица. Другие новости 17.08.20

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