В Черногории возобновился пеший протест в защиту Сербской православной церкви

В Черногории возобновились пешие акции протеста против закона о свободе вероисповедания, угрожающего имуществу черногорских епархий Сербской православной церкви (СПЦ), передает «Балканист.ру» со ссылкой на балканские СМИ.

Как сообщается, тысячи граждан Черногории, несмотря на действующий запрет на массовые собрания из-за коронавируса, вышли на улицы городов Никшич и Беране. Собравшиеся скандировали лозунги «Не отдадим святыни» и «Не поможет и корона, скинем тебя с трона», который был адресован черногорскому президенту Мило Джукановичу, находящемуся у власти уже три десятка лет. На улицах было отмечено присутствие значительных формирований полиции, но шествие прошло без инцидентов.

Ранее, в субботу 15 августа, в городе Будва прошел лодочный «крестный ход», в ходе которого около 70 плавсредств с флагами и транспарантами отправились из Старого города к острову Святой Стефан. Ранее жители городов Биело-Поле, Бар, Плужин и Плевля организовали автомобильный «крестный ход». Самая масштабная акция протеста тогда прошла в Плевле: по улицам города проехали 500 автомобилистов.

Напомним, 30 августа в Черногории пройдут парламентские выборы.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

Подгорица. Другие новости 20.08.20

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