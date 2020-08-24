«Били за любовь к православному»: из Франции депортируют боснийскую семью за издевательства над дочерью

Во Франции под суд попала целая семья беженцев из Боснии и Герцеговины. Причиной стали издевательства над дочерью, которая встречалась с православным сербом. «Глубоко потрясен этим актом пыток», – заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманан, подчеркнув, что «это варварство требует самых суровых наказаний».

Инцидент произошел в городе Безансон во Франции. 17-летняя дочь мусульман-беженцев из Боснии и Герцеговины стала встречаться с 20-летним православным сербом, а на прошлой неделе молодые люди стали вместе жить. Девушка вместе со своим избранником приехала к родителям, чтобы забрать свои вещи, однако те заперли дочь в комнате и жестоко избили ее. В пытках участвовали также дядя и тетя девушки – по просьбе родителей они наголо обрили несчастную, пишет «Балканист.ру».

К счастью, молодой человек успел вызвать полицию и спасти свою возлюбленную. Девушку пришлось госпитализировать: врачи обнаружили у нее многочисленные гематомы на голове и сломанное ребро. Власти Франции обеспечили ей судебную защиту.

Мусульманская семья сейчас проходит в качестве обвиняемых по уголовному делу о насилии над несовершеннолетним в присутствии третьих лиц. Сторона обвинения полагает, что причиной таких жестоких действий послужили религиозные разногласия.

После суда эти люди будут депортированы из страны, заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманан, который рассказал о чудовищной истории в своем твиттере. «Глубоко потрясен этим актом пыток над 17-летней девушкой. Всех четверых задержали. Это варварство требует самых суровых наказаний», – подчеркнул он.

Париж, служба информации РИА «Новый День»

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