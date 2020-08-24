Сербия думает о покупке российской вакцины против коронавируса

Кризисный штаб Сербии вместе с правительством страны рассматривает возможность покупки трех видов вакцин против вируса COVID-19. «Специалисты изучают документы российской вакцины «Спутник 5», китайской и третьей, которую производят британцы», – сообщают сербские СМИ.

«В середине ноября, скорее всего, прибудет китайская вакцина, – пишет агентство Beta. – Хотя российские специалисты первыми в мире зарегистрировали свою вакцину, известно, что в Китае еще в июле начали прививать против коронавируса те категории граждан, которые находятся в группе риска». Президент Сербии Александр Вучич уже заявил, что вакцину в стране ожидают в течение трех месяцев. «Ее прибытие ознаменует конец эпидемии коронавируса», – подчеркнул он.

Кроме того, некоторые сербские СМИ со ссылкой на источник в Кризисном штабе Сербии по борьбе с эпидемией сообщают, что на этой неделе глава диппредставительства РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко встречается с представителями сербских властей, чтобы обсудить возможность производства российской вакцины против коронавируса в Сербии.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 24.08.20

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