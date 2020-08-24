Приштина претендуют на сербское вино

«Президент» самопровозглашенной Республики Косово Хашим Тачи опубликовал в соцсети видеоролик о «косовской Тоскане», расположенной на юго-западе Косово в районе муниципалитета Ораховац. «Благословенно богатство нашей страны. Эти виноградники в Ораховце созданы трудом наших усердных виноградарей и политы их потом», – написал Хашим Тачи в публикации.

Власти Сербии назвали публикацию очередной провокацией приштинских властей. В ответ на нее директор канцелярии по делам Косово и Метохии правительства Сербии Марко Джурич в соцсетях прочитал оппонентам «лекцию» из сербской истории и географии.

«Вина из Ораховачских виноградников подавали к столу во дворцах сербской царской династии Неманичей. Царь Душан Сильный (Неманич), согласно легенде, издал приказ основать «винный путь» от Великой Хочи до Призрена, – сообщил он в Instagram. – Сербы в Ораховце по сей день, с любовью к своим предкам и во славу покровителя виноградарей Святого Трифуна, производят высококачественные вина. Ораховац и Велика Хоча по праву гордятся своим виноградом. Именно в этих местах расположен монастырь Високи Дечани, у которого есть своя винодельня. А благодаря поддержке канцелярии по делам Косово и Метохии правительства Сербии здесь работает и несколько частных виноделен». «Косово и Метохия были и останутся сербскими!» – заключил Марко Джурич.

Белград, Катарина Лане

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