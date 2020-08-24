Выдуманный предлог: черногорская полиция выставила кордон на пути крестного хода

В Черногории полиция не пропустила местных автомобилистов в приграничный город Ябука на встречу с участниками автомобильного крестного хода из Сербии. Правоохранители объяснили свои действия соображениями безопасности.

Как пишет «Балканист.ру», сербский крестный ход накануне прибыл в город Ябука на границе Сербии и Черногории, чтобы поддержать черногорских сербов в борьбе против скандального закона «О свободе вероисповедания и правовом статусе религиозных общин». Однако черногорские автомобилисты не смогли проехать в Буку, поскольку дорогу им преградил полицейский кордон. Заграждение было установлено на дороге из черногорского города Биело Поле к пограничному переходу Ранча около села Трлица.

На вопрос автомобилистов о причинах ограничения передвижения, свобода которого гарантирована Конституцией Черногории, полицейские заявили, что сделали это «из соображений безопасности».

Пройти до пограничного перехода пешком полиция им также не разрешила.

Издание отмечает, что гражданам Черногории для въезда на территорию Сербии не нужно сдавать тесты на коронавирус и пережидать карантин.

Скандальный закон «О свободе вероисповедания и правовом статусе религиозных общин» разрешает государству конфисковать земли и храмы черногорских епархий Сербской православной церкви (СПЦ). Он был принят большинством голосов депутатов правящей партии, лидером которой является президент Черногории Мило Джуканович. Новая норма вызвала массовые протесты в стране – однако сейчас из-за запрета публичных мероприятий в связи с пандемией коронавируса противники закона устраивают автопробеги.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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