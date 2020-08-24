Сербская «Барби» стала новым символом Социалистической партии Сербии (ФОТО)

Социалистическая Партия Сербии усилила свой состав в очередном созыве парламента новыми лицами. Некоторые из них вызвали настоящий бум в сербских СМИ.

Так, со страниц газет не сходит молодой юрист Александра Грозданович. Известно, что красавица-социалистка полностью разделяет взгляды лидера партии и шефа сербской дипломатии Ивицы Дачича, которого называет «самым умным политиком Сербии». Кроме того, Грозданович уважает бывшего президента Югославии Слободана Милошевича, читает мемуары его супруги Миры Маркович и водит немецкий автомобиль. В соцсетях длинноногую блондинку уже назвали «сербской Барби».

Напомним, Социалистическая партия Сербии выступила на минувших парламентских выборах под лозунгом «Молодежь – это сила Сербии», и завоевала в коалиции с партией «Единая Сербия» около 12% голосов.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 24.08.20

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