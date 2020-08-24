Довели: в Черногории митрополит Амфилохий призвал верующих голосовать против партии президента

В Черногории доведенные от отчаяния православные объединяют усилия перед парламентскими выборами 30 августа. Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий во время службы в соборе Воскресения Христова в Подгорице призвал верующих прийти на избирательные участки и проголосовать против Демократической партии социалистов президента Черногории Мило Джукановича. Именно эти политики продавили в парламенте принятие закона, разрешающего государству изымать черногорскую собственность Сербской православной церкви.

«Хотя мне 82 года, 52 из которых я служу Церкви, я никогда не был на выборах, – цитирует митрополита Амфилохий «Балканист.ру». – Но в этот раз, 30 августа, я пойду на выборы и призываю всех граждан Черногории сделать то же самое».

«Нужно проголосовать за святыни Божьи и выступить против безбожников и лже-законов, которые они принимают», – заявил митрополит.

Закон «О свободе вероисповедания и правовом статусе религиозных общин» был принят парламентом Черногории в декабре 2019 года, он дает государству право конфисковать имущество черногорских епархий СПЦ. Верующие с большим возмущением восприняли новый закон, при этом православные получили поддержку мусульман. Объединенная коалиция оппозиции «За будущее Черногории» также участвует в выборах, ее шансы на большинство мест в парламенте оцениваются как высокие.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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