«Это проблемная территория, источник терроризма»: посол России в Сербии сделал заявление по косовскому вопросу

Глава российского диппредставительства в Белграде Александр Боцан-Харченко высказался по косовской проблеме в преддверии очередного раунда переговоров с Приштиной, который должен состояться на днях в Вашингтоне. Некоторые прозападные СМИ уже манипулируют общественным сознанием в пользу интересов Приштины – в частности, в медиа-пространстве появляются домыслы о вариантах разрешения проблемы между Белградом и Приштиной, в которых фигурирует Россия. Как заявил российский посол, предстоящий диалог должен учитывать интересы Сербии, а также ситуацию с безопасностью сербов в Косово.

Дипломат подчеркнул, что Россия, как постоянный член Совбеза ООН, участвует в решении косовского вопроса. «Мы неоднократно заявляли, касаемо роли России и ее участия в переговорах, о том, что, прежде всего, руководствуемся позицией Белграда, – заявил российский посол. – Диалог должен быть прозрачным, сбалансированным, он должен протекать с учетом интересов Белграда, положения сербов в Косово и их безопасности. Диалог не должен сводиться к удовлетворению непомерных политических аппетитов Приштины. Альтернативы переговорам нет. Они начались под покровительством Евросоюза и при поддержке Генеральной Ассамблеи ООН, что обеспечило им хорошую международную легитимность. А это важно, так как косовский вопрос находится в повестке Совета Безопасности ООН. И без России – постоянного его члена – косовский вопрос не решить. Сербия вышла на переговоры с ясным намерением, основанным на международном праве, чтобы решить ключевые жизненные вопросы сербского населения Косово». Единственным решением косовского вопроса Москва видит то, которое лежит в рамках резолюции 1244 Совбеза ООН, а результат может быть достигнут лишь на поэтапных переговорах.

«Мы против готовых решений и считаем позицию Приштины, настаивающей на признании независимости, неконструктивной. Она не принесет никакого прогресса», – заявил Боцан-Харченко, отметив, что через 12 лет после провозглашения независимости Косово остается источником проблем для всего мира.

«Россия не признает Косово. Это квази-государство, неспособное функционировать. Это проблемная территория, черная дыра, источник терроризма и преступности с неэффективной администрацией», – указал дипломат.

Посол России также назвал ложью и домыслами спекуляции на тему вмешательства России в парламентские выборы в Сербии. Российский посол определил процесс формирования правительства как «внутренние дела Сербии». «Мы будем сотрудничать с тем правительством, которое будет сформировано на основе внутренних решений государственных органов Сербии, – цитирует «Балканист.ру» Александра Боцан-Харченко. – Правительство будет защищать национальные интересы страны, а это важно для нашего сотрудничества».

Что касается предстоящих 30 августа парламентских выборов в Черногории, то в преддверии этой даты правящая партия во главе с президентом Мило Джукановичем лишь подогревают градус народного напряжения, жестко применяя полицию и спецназ против духовенства. Принятый парламентом страны закон о свободе вероисповедания разрешает государству конфисковать святыни черногорских епархий Сербской Православной Церкви, и именно это вызвало многочисленные народные протесты, не утихающие уже девять месяцев.

«Это прямое нарушение православного канона, удар на единство православия и подобное мы уже наблюдали на Украине», – подчеркнул посол России в Сербии, отметив, что в отличие от Черногории, где власть раскалывает православие, сербское руководство стремится объединить православные народы. Строительство храма Святого Саввы в Белграде он назвал важным, добрым и сильным посланием миру.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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