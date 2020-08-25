Болгария нашла замену российскому газу

Болгарский газотранспортный оператор «Булгартрансгаз» подписал контракт на покупку 20% поставок в проекте терминала по регазификации сжиженного природного газа (СПГ) в греческом Александруполисе. О значимости церемонии подписания документов говорит то, что она прошла в присутствии премьеров Болгарии и Греции Бойко Борисова и Кириакоса Мицотакиса.

В «Булгартрансгазе» пояснили, что участие в проекте имеет стратегическое значение для диверсификации и безопасности энергоснабжения Болгарии. «Терминал по производству СПГ станет вторым в регионе после завода в греческом Ревитусе, к которому у Болгарии будет доступ», – цитирует заявление компании «Радио Спутник». Общая концепция Балканского газового хаба предполагает появление соответствующей газотранспортной инфраструктуры для соединения рынков природного газа стран Центральной и Восточной Европы.

После начала работы терминала в Греции Болгария сможет постепенно переходить с российского газа на СПГ. При этом из покупателей российского газа доступ к СПГ в ближайшее время не смогут получить Сербия, Венгрия, Австрия и Чехия, но только Сербия не в состоянии приобретать топливо на газовых хабах.

Ранее стало известно, что российский «Газпром» выходит из частной болгарской компании Overgas Inc, в которой ему принадлежала доля в 50%. Overgas Inc являлась посредником при продажах российского газа в Болгарию.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис уже заявил, что после завершения строительства терминала этот порт станет энергетическим центром мирового масштаба, газ сюда будет поступать от поставщиков из любых стран мира, в том числе из США. Терминал сможет пропускать до 5,5 млрд кубических метров в год, отмечает «Лента.ру».

София, служба информации РИА «Новый День»

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